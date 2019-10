Analista de vendas é agredido, ameaçado e roubado por cinco suspeitos na Vila Urupês

Um analista de vendas, de 20 anos, foi agredido com socos, ameaçado de morte e roubado por cinco suspeitos na Vila Urupês, em Suzano. A vítima conseguiu embarcar num ônibus e fugir. O caso foi registrado na noite da última segunda-feira (14).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), o analista de vendas andava pela Rua Guilherme, altura do 200, quando percebeu que um suspeito estava o perseguindo. Ao chegar próximo a um veículo na rua, mais três suspeitos desceram do carro e mais um quinto suspeito do outro lado da rua começaram a agredir a vítima com socos e chutes.

Após ser agredido, o analista conseguiu correr e entrar num ônibus, enquanto os agressores ficaram do lado de fora do ônibus e o ameaçaram.

Um amigo da vítima disse que viu o veículo, onde estava três suspeitos, próximo ao local do trabalho do analista.

Os suspeitos levaram o boné da vítima.