Andressa Lopes: polícia prende mais dois suspeitos de agir em tentativa de sequestro

A investigação sobre a tentativa de sequestro da primeira-dama de Poá, Andressa Lopes, em novembro do ano passado, na divisa Suzano e Poá, teve novo desdobramento. Investigadores prenderam o bandido que tentou obrigá-la a entrar no carro. A prisão aconteceu nessa quinta-feira, dia 24, no bairro Calmon Vianna.

De acordo com a investigação, um terceiro indivíduo já está preso e é um dos integrantes do grupo. O criminoso foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Ele também responderá pela tentativa de sequestro.

A polícia começa a finalizar o cerco ao grupo de criminosos, que planejaram o sequestro. Agora, as buscas tendem a ser direcionadas ao possível mandante do crime. Dois bandidos continuam foragidos e, de acordo com a polícia, são perigosos.

A investigação segue sendo coordenada por policiais do 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.

Entenda o caso

No dia 22 de novembro, bandidos tentaram sequestrar a primeira-dama, na Rua Turmalina, divisa Suzano e Poá. Os bandidos bateram no carro de Andressa Lopes, que saiu do veículo e houve anúncio do sequestro. A vítima, porém, correu e gritou por ajuda, o que acabou afugentando os bandidos.