Polícia Militar apreende anotação e localiza esconderijo de drogas em Itaquá

Uma casa usada como esconderijo de entorpecentes foi descoberta nesta segunda-feira (13), na Rua das Rosas, no Jardim Viviane, em Itaquaquecetuba. A localização ocorreu depois que a Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito por tráfico de drogas. A Polícia ainda está contabilizando o narcótico, mas, o peso se aproxima a 23 quilos, entre crack, cocaína e maconha, distribuídos em tijolos, além de apetrechos para o embalo do ilícito.

A ocorrência se iniciou numa abordagem ao suspeito, na Rua das Orquídeas. Na busca pessoal, foi encontrada uma quantia em dinheiro. A Polícia já tinha informações de que este poderia ser o responsável por gerenciar a venda de drogas na região. Os PMs foram à residência do homem, e encontraram porções de cocaína. A quantidade não foi especificada.

A Polícia continuou as buscas no imóvel e encontrou um papel com um endereço anotado. Neste novo local, os policiais encontraram uma caixa com vários tijolos de entorpecentes, além de apetrechos para o embalo da droga. Na ocasião, um suspeito foi detido.

De acordo com a PM, os dois presos são responsáveis por duas funções do crime organizado. Um de gerenciar a venda de narcóticos e a outra de aliciar jovens para poderem comercializar a droga.

As drogas e os suspeitos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.