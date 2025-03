Após abordagem, agiota é preso com mais de R$ 122 mil em Itaquá

Um homem foi preso na noite da última sexta-feira (28), em Itaquaquecetuba, suspeito de agiotagem. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava com R$ 122.675,00 em dinheiro escondido dentro de um veículo.

Segundo informações da corporação, policiais faziam um patrulhamento pela Rua Nazaré Paulista, quando avistaram um veículo (Montana de cor branca). O carro estava com os vidros lacrados.

Os agentes efetuaram a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Entretanto, durante a busca no veículo, foi encontrado um maço de dinheiro na porta do motorista, totalizando R$ 5 mil. As buscas prosseguiram e os agentes localizaram, no interior do forro, mais quatro sacos plásticos com dinheiro, totalizando mais de R$ 122 mil.

O suspeito foi questionado sobre a origem do dinheiro e confessou que o valor estava relacionado à agiotagem. O caso segue sendo investigado por financiamento para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem.