Após apanhar na rua, homem discute e agride ex-esposa no Jardim Cacique

Um homem, de 27 anos, foi preso, nesta sexta-feira (7), sob suspeita de agredir a ex-esposa, de 25 anos. O caso aconteceu na Rua Assembléia de Deus, no Jardim Cacique, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, as agressões aconteceram após o suspeito apanhar de homens na rua.

Policiais foram chamados por volta das 7 horas. Assim que chegaram ao local, os agentes encontraram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os PMs começaram a questionar o suspeito, que alegou ter discutido com a ex-companheira, depois foi agredido na rua.

A versão, porém, foi rebatida pela vítima. Segundo ela, durante a madrugada, o ex-marido iniciou uma discussão. Em determinado momento, o suspeito a empurrou e causou lesões nas costas. Além disso, o homem teria a ofendido.

Segundo a PM, o suspeito estava sob efeito de bebidas ou drogas.