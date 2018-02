Após atirar 15 vezes, assassino efetua último disparo na cabeça de autônomo

A polícia procura pelo assassino do autônomo Jerivaldo Antonio Rodrigues, de 32 anos. Ele foi executado com 15 tiros, na última terça-feira (6), logo após deixar o filho na casa de parentes, na Rua dos Sonhos, no Jardim Miray, em Itaquaquecetuba.

Um homem apontado como autor do homicídio foi identificado pela polícia. Outros dois homens serão investigados, já que foram flagrados recolhendo cápsulas da arma que mataram Rodrigues. Estes indivíduos, inclusive, tentaram jogar areia em cima do sangue da vítima.

Segundo a polícia, as informações sobre quem seria o assassino, bem como a tentativa de adulterar a cena do crime, foram passadas por testemunhas. Há também detalhes sobre como ocorreu o homicídio, inclusive o momento que o assassino teria efetuado o 15º tiro, que foi na cabeça da vítima.

Investigação

A investigação será coordenada pela Delegacia Central da cidade. A polícia busca confirmar informações sobre o destino da fuga do assassino.