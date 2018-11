Após colisão, bandidos dão coronhada em adolescente e atiram contra homem

Bandidos atiraram contra um homem, de 28 anos, e agrediram um adolescente, de 16 anos, com uma coronhada, após uma batida de trânsito, em Itaquaquecetuba. O crime aconteceu na madrugada de sábado, dia 10, na Estrada Santa Isabel. A cidade viveu este fim de semana um 'boom' de violência. No dia seguinte a este crime, um atentado a faca deixou uma mulher morta e dois homens feridos. As três vítimas eram irmãos.

A Polícia Civil investiga se o ataque a tiros tem relação à batida de trânsito. Isso porque, ao que tudo indica, o acidente foi proposital. O adolescente prestou depoimento e deu detalhes sobre o crime. Segundo ele, um carro (VW Gol) colidiu na lateral do carro em que ocupavam (o jovem, o pai e a vítima baleada).

O motorista indicou para pararem, o que foi realizado. Porém, eles não contavam com o que aconteceria na sequência. Um indivíduo desceu do banco do passageiro e, sem motivos, deu uma coronhada no adolescente. Em seguida, atirou quatro vezes na direção da segunda vítima, que foi atingida duas vezes; no braço e de raspão no rosto.

Depois do ataque, os bandidos fugiram em alta velocidade. Nenhuma quantia em dinheiro, tampouco objetos foram levados durante o crime.

No boletim, o jovem disse que a vítima baleada não corre risco de morrer. Mas deve permanecer internado no Hospital Santa Marcelina.