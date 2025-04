Após discussão, homem esfaqueia padrasto no pescoço em Mogi

Um homem, de 34 anos, esfaqueou seu padrasto, de 59, no pescoço após uma discussão em Mogi das Cruzes. O suspeito foi preso em flagrante pela polícia e a vítima segue internada. O crime aconteceu na noite de sábado (5). Três facas de serra foram apreendidas e encaminhadas à perícia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, policiais foram acionados para atender a ocorrência de um homem esfaqueado. No local, foi constatado que houve uma discussão dentro da casa que resultou na facada. O suspeito confessou que esfaqueou seu padrasto e foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) de Mogi das Cruzes.

De acordo com depoimentos de familiares, não é a primeira vez que o suspeito esfaqueia seu padrasto. Além disso, parentes informaram que ele tem problemas com drogas e "fica louco após o uso de entorpecentes".

A vítima está internada na Santa Casa de Mogi das Cruzes e informou que possui um relacionamento, há dez anos, com a mãe do suspeito, que não aceita a relação.

O padrasto afirmou que o suspeito agride sua mãe frequentemente e que, na tentativa de defender a mulher, acaba agredido também. Ele disse que já foi esfaqueado uma vez e atacado com uma enxada em outra oportunidade.

Em interrogatório, o suspeito confessou que esfaqueou o seu padrasto após uma discussão. Ele também afirmou que não agride sua mãe.

Foi decretada a prisão em flagrante delito do suspeito, sem direito a fiança. Foi requisitada perícia no local e no instrumento do crime.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2º DP de Mogi.