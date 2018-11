Após enganar motorista, estelionatário ameaça vítima afirmando ser tenente da PM

Sob afirmação de ser tenente da Rota (Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar) - tropa de elite da PM paulista-, um estelionatário ameaçou um motorista de morte, após a vítima descobrir ter caído em um golpe da falsa venda de um caminhão. A negociação foi iniciada pelas redes sociais e terminou na Estrada dos Fernandes, no Jardim da Saúde, em Suzano. O prejuízo causado é de R$ 12 mil.

O caso aconteceu nessa segunda-feira, dia 12. Segundo a vítima, o estelionatário iniciou uma conversa pelas redes sociais. O bate-papo sobre a compra avançou. Um encontro foi marcado para dar parte do valor referente à entrada para a compra do caminhão.

A Polícia Civil analisa o motivo do estelionatário ter marcado um encontro tão longe, ou fora de um local convencional, como cartório ou algo do tipo. A hipótese é que o bandido conheça a região, principalmente áreas com menor movimentação de pessoas. No local marcado, a vítima e o estelionatário fecharam o acordo. Foi pago um valor de R$ 12 mil.

Momentos depois, o motorista se deu conta de que poderia ter caído em um golpe. Por isto, ele voltou a falar com o suposto vendedor. Neste momento, o estelionatário afirmou 'sou tenente da Rota, vou te matar. Pode ir à delegacia, pode fazer o que quiser'.

Mesmo após a ameaça, a vítima reiterou que tem imagens do suspeito. O material deve ser entregue à Polícia Civil. O caso segue sob investigação.