Após perseguição, Força Tática prende suspeito por tráfico e apreende 11 quilos de drogas

A equipe da Força Tática do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (17º BPMM) prendeu um suspeito por tráfico de drogas e apreendeu mais de11 quilos de entorpecentes em Mogi das Cruzes. O indivíduo revelou onde escondia as drogas. O caso aconteceu no final da noite de quarta-feira (12).

A prisão aconteceu, quando os policiais realizavam patrulhamento na Rua Sérgio Plaza, no bairro Vila Oliveira, em Mogi, e visualizaram um veículo modelo VW/Gol em alta velocidade, ocupado por dois indivíduos.

Na tentativa da abordagem, o condutor fugiu e o passageiro saiu a pé, carregando uma mochila, sendo esse detido depois de um breve acompanhamento pela equipe.

Durante a abordagem foi encontrado drogas na mochila. O criminoso ainda foi socorrido ao Pronto-Socorro (PS) devido a queda durante a fuga, revelando aos policiais, que em outro endereço na Vila Jundiaí, havia grande quantidade de drogas.

Com base nas informações, a equipe se deslocou para o local e localizou drogas escondidas em um piso falso.

O traficante permaneceu no PS sob escolta policial e em seguida foi encaminhado ao Distrito Policial.