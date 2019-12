Após perseguição, GCM de Suzano recupera moto roubada

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil de Suzano, recuperou no sábado à noite, 21, uma moto roubada. A ação aconteceu no Jardim Suzanópolis. De acordo com a corporação, os bandidos fugiram ao entrarem no matagal.

Os GCMs encontraram a moto, ocupada por dois indivíduos, em uma das vias do bairro. Ambos ocupantes estavam sem capacetes. Segundo os agentes, a dupla viu a chegada da viatura e fugiu em alta velocidade.

A perseguição não se estendeu por muito tempo. Os ocupantes caíram da moto, no entanto, escaparam pelo matagal. As buscas foram intensificadas, mas nenhum dos ladrões foi encontrado.

Ainda segundo a corporação, a moto abandonada estava sem a placa. Também estava ligada por causa de uma chave falsa. Na delegacia, os guardas descobriram que a motocicleta era roubada.