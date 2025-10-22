Após perseguição policial, homem é preso por roubo em Suzano

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (20), na Estrada dos Fernandes, em Suzano, conduzindo um veículo roubado. A prisão aconteceu após uma perseguição policial iniciada em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a polícia militar, agentes de Ferraz receberam a informação de que um veículo roubado em Itaquaquecetuba estava passando pela cidade. Eles localizaram o caminhão na Avenida Maria Caetano Abreu e emitiram a ordem de parada, ignorada pelo condutor.

A perseguição seguiu até a cidade de Suzano. Ainda segundo a PM, o suspeito atingiu propositalmente duas viaturas durante a fuga, a primeira na rua Manoel Sebastião, em Ferraz. A segunda colisão aconteceu na Estrada do Paiol, em Suzano.

Já na Estrada dos Fernandes, o homem atingiu alguns veículos, entre eles um de transporte escolar, e se rendeu.

O veículo roubado foi recuperado. O caso foi registrado como roubo e dano no Distrito Policial Central de Suzano.