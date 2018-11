Após perseguições, polícia prende cinco bandidos em casos distintos em Suzano

Perseguições marcaram o fim de semana em Suzano. No domingo, dia 25, duas ações distintas da Polícia Militar resultaram na prisão de cinco bandidos. Em um dos casos, policiais prenderam três ladrões e apreenderam um revólver calibre 38. O que chama a atenção é que a fuga começou ou terminou na Avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

O primeiro caso teve como auxílio o projeto Detecta de Mogi das Cruzes. O motivo é que um carro, com queixa de furto, passou por um dispositivo na cidade vizinha, sentido a Suzano. Policiais montaram cerco na possível trajetória onde passaria. Depois de alguns minutos, o veículo foi encontrado subindo o Viaduto Leon Feffer.

Percebendo a aproximação da PM, os bandidos fugiram em alta velocidade. A fuga durou poucos minutos. Os bandidos foram alcançados e presos. Na ocasião, os policiais descobriram que um deles era procurado da Justiça. Além disso, o bandido revelou que ele e o comparsa teriam invadido uma casa, em Mogi, e furtado carteiras e as chaves do carro. A ação aconteceu enquanto as vítimas dormiam.

Roubo

Já a segunda ocorrência se iniciou na SP-66. Policiais patrulhavam pela via, quando flagraram um Renault Sandero. O veículo tinha sido roubado minutos antes, em Poá. Novamente, a cidade foi palco de uma perseguição. A PM, porém, não divulgou detalhes do acompanhamento. Disse apenas que houve um grande cerco e três ladrões foram presos.

Com o grupo, foi encontrado um revólver e uma quantia em dinheiro.