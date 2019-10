Após tentativa de roubo a mercado e troca de tiros com a PM, bandidos são baleados em Palmeiras

Dois de quatro bandidos que tentaram roubar um mercado foram baleados no distrito de Palmeiras, em Suzano. Um deles foi atingido pelo proprietário do estabelecimento comercial, que reagiu ao assalto. Já o segundo suspeito foi atingido durante troca de tiros com a Polícia Militar (PM). O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (8).

De acordo com a polícia, por volta das 8h55, quatro bandidos tentaram roubar um mercado na Rua Aquilino da Silva Paranhos, localizada no Jardim Belém, em Palmeiras. Contudo, o proprietário do local reagiu ao roubo e atingiu um dos suspeitos nas costas, que foi socorrido ao Pronto-Socorro (PS) de Suzano.

Um segundo suspeito foi atingido durante troca de tiros com a PM, que chegou no local em seguida. O suspeito levou um tiro na mão. No entanto, ele e mais outro suspeito conseguiram fugir por uma região de mata. O quarto suspeito fugiu em um veículo.

O local será periciado pela polícia.