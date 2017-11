Idoso defende esposa e é agredido por bandidos

Um aposentado, de 79 anos, foi agredido por dois bandidos em Itaquaquecetuba. Ele tentou defender a esposa numa tentativa de assalto. O fato ocorreu numa passarela, que dá acesso à Rua José Bonifácio, na Vila Maria Augusta. De acordo com a filha da vítima, as agressões causaram ferimentos no olho esquerdo e mão do idoso.

O roubo ocorreu na noite desta terça-feira (21). O ataque ao aposentado aconteceu no momento em que voltava com a esposa para casa. No meio da passarela, dois criminosos anunciaram o roubo, inclusive já aplicando um golpe no idoso.

Para defender a esposa, o aposentado lutou com os bandidos. Ele acabou sendo atingido por socos no olho, além de se cortar numa das mãos. Depois disto, os bandidos fugiram sem levar nada. Ferido, o idoso voltou para a casa, pediu ajuda e foi levado para o Pronto-Socorro (PS) Municipal.

O DS entrou em contato com a filha do aposentado, mas prefere não identificá-la por motivos de segurança. Segundo ela, o pai têm o hábito de buscar a esposa todos os dias. Na maioria das vezes, o casal volta pela mesma passarela. "Achei estranho a demora. Meu pai entrou e foi logo para o hospital, não percebi direito o que tinha ocorrido".

Ela destacou que a passarela onde o pai foi agredido é alvo de frequentes assaltos. Para ela, a ausência do poder público é o que beneficia a prática de criminosos, como o mato alto e a falta de iluminação. "Esse lugar sempre é escuro. Muitas pessoas são roubadas lá, não importanto a hora. A Prefeitura deveria fazer algo ali", destacou.

A dona de casa, porém, não pôde confirmar se o pai chegou a registrar Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o roubo seguido de agressão. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil, porém não havia nenhum registro sobre o caso.