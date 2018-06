Aposentado é agredido por bandidos durante tentativa de assalto no Jardim Leblon

Um idoso, de 79 anos, foi agredido por quatro bandidos durante uma tentativa de assalto, no Jardim Leblon, em Suzano. Depois do ataque, o bando fugiu sem levar nenhum objeto de valor. A polícia investiga se o crime foi premeditado, já que um dos criminosos foi reconhecido pela vítima.

O crime foi na terça-feira, dia 26. A vítima, porém, foi no dia seguinte ao distrito central, no horário do jogo do Brasil contra Sérvia, para comunicar o caso. No depoimento, o idoso relata que teve ferimentos no rosto e pescoço.

Quanto à tentativa de assalto, o aposentado citou que o bando o surpreendeu, quando saiu de casa para atender a uma pessoa que o chamava no portão. Dos quatro ladrões, um deles estaria armado com um revólver. Foi justamente este criminoso que agrediu com coronhadas o idoso.

Ao longo do depoimento, o idoso citou que há possibilidades da participação de um meliante conhecido na vizinhança. Ele passou as características, bem como o nome do suspeito. A polícia irá investigar a autenticidade da informação, inclusive para tentar identificar os demais integrantes da quadrilha.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha pistas dos criminosos. O caso segue sob investigação.