Aposentado é encontrado morto no Jardim São José; setor de homicídios investiga o caso

O aposentado José Ilton Marante, de 61 anos, foi encontrado morto em Suzano. O corpo dele estava caído na Rua Guilheme Garijo, na altura do número 2.385, no Jardim São José. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima tinha ferimentos na cabeça e tórax, mas o tipo de lesão não foi especificado. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes iniciou as investigações sobre o caso.

Marante foi encontrado durante a noite desta segunda-feira (13). O corpo estava caído na via. Por volta das 23h28, a polícia recebeu o chamado para atender ao caso. No local, os PMs viram uma viatura do resgate tentando socorrer a vítima. No entanto, os esforços foram insuficientes. Isto por causa dos ferimentos encontrados no idoso, que não resistiu e morreu.

A polícia não soube informar se as lesões eram resultante de algum tipo de agressão ou provocada por tiros ou facadas. Uma equipe do SHPP de Mogi e a Perícia foram acionadas à região. Os trabalhos de investigação foram iniciados. A Polícia tenta identificar o autor do crime e qual motivação para a morte violenta.

Segundo a PM, o filho do aposentado também foi chamado e reconheceu o corpo do pai. Ele, no entanto, não falou se Marante tinha algum tipo de desavença, que pudesse motivar a morte. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade.