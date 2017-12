Aposentado é esfaqueado por causa de dívida antiga do irmão em Ferraz, aponta polícia

Atualizado às 14h45

Um aposentado, de 66 anos, pode ter sido esfaqueado por causa de uma dívida antiga do irmão. A hipótese inicial levantada pela Polícia Civil foi divulgada nesta quarta-feira (13). O crime ocorreu na última semana em um bar, localizado na Rua Waldemar Fusco, no bairro Tanquinho, em Ferraz de Vasconcelos. A ocorrência foi registrada na última segunda-feira (11). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a vítima chegou a ser levada ao Hospital Regional Doutor Osíris Florindo Coelho, mas, segundo o órgão, deixou o local.

A polícia, a princípio, já teria identificado o responsável pelo crime. Mas, a confirmação de que um possível pedido de prisão temporária foi enviado à Justiça não foi divulgada.

O desfecho do crime teria se iniciado numa conversa sobre uma desavença financeira do suspeito e o irmão da vítima. No boletim, o idoso falou que o familiar se mudou para Mato Grosso. E que uma possível cobrança deveria ser feita ao irmão, já que não se responsabilizaria com isto.

Quando o aposentado foi pagar a conta para ir embora, um desconhecido o derrubou ao chão, dando assim oportunidade para o suspeito esfaqueá-lo. O idoso, ainda, teria recebido sido agredido pelos indivíduos, que usaram uma cadeira. O ataque se encerrou depois que uma pessoa falou que a vítima estava ensanguentada demais.

Depois do crime, os suspeitos fugiram do local. A vítima foi levada ao hospital por um cliente do bar. Uma funcionária do estabelecimento disse à Polícia Civil que, durante o ataque, um homem teria sacado uma arma. Ela não soube dizer se esta pessoa participava das agressões, ou se foi quem interveio.

Até o fechamento desta publicação, a polícia não tinha pistas sobre os responsáveis pelo crime, ou informações se o homem que estava armado seria algum policial ou bandido.