Arma de policial dispara após homem reagir à abordagem em Suzano

Uma abordagem policial quase terminou em tragédia na noite deste domingo (20) na Estrada do Marengo, na Cidade Boa Vista, região norte de Suzano. Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem abordado reagiu, se atracou com um PM e tentou tomar a arma dele. A confusão terminou com um disparo da arma.

De acordo com o documento, policiais realizavam um patrulhamento pelo local quando viram um indivíduo saindo de um buraco na parede com uma bicicleta e uma mochila nas costas.

Ao se aproximarem, o homem tentou retornar para o buraco, mas acabou sendo abordado. Ele foi revistado e, em seguida, confessou aos policiais que havia drogas dentro da mochila e que fazia o transporte dos entorpecentes para abastecer os pontos de venda na região.

Os policiais ordenaram que o homem virasse de costas com as mãos na cabeça e, segundo o Boletim de Ocorrência, foi neste momento que o suspeito tentou se desvencilhar dos militares. O documento diz que ele se atracou com um dos policiais e tentou tomar a arma que estava na cintura do PM.

Durante a confusão, ocorreu um disparo acidental que não acertou nem o policial nem o suspeito. O homem conseguiu entrar no buraco do muro e fugir por um matagal, deixando a bicicleta, a mochila e o celular para trás.

Na bolsa, segundo a Polícia, foram encontrados 77 eppendorfs com cocaína, 51 com crack, 11 trouxas contendo maconha e 39 trouxinhas contendo substância aparentando ser pedras de crack, além de R$ 40 em dinheiro e o caderno com a contabilidade do tráfico.

Após a abordagem e a fuga do suspeito, uma mulher foi até o local e disse ser companheira do homem e dona da bicicleta. Ela, no entanto, não soube afirmar o paradeiro do indivíduo.

O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano e segue em investigação.