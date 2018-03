Assaltante atira 13 vezes contra carro de comerciante após roubo no Centro de Poá

Depois do assalto a uma sorveteria, na Avenida Nove de Julho, no Centro de Poá, um ladrão atirou mais de 10 vezes contra o carro de um comerciante. Ao todo, sete disparos atingiram o veículo, mas não acertaram a vítima. A Polícia Militar (PM) deteve o suspeito na Avenida Vital Brasil. Com ele, os policiais localizaram R$ 1 mil e uma pistola calibre 380.

Os tiros causaram correria na principal via da região central poaense, onde a sorveteria está localizada. Pessoas que frequentavam comércios vizinhos se assustaram com os disparos. Nenhuma pessoa foi atingida.

Segundo o soldado Thiago Araújo, o assalto foi durante à noite deste domingo (4). Dois bandidos entraram numa sorveteria e roubaram o dinheiro, que estava no caixa. A dona do comércio seguiu um dos bandidos, que atirou três vezes para o alto. O marido dela viu a situação e pegou o carro da família."Ele foi em direção à esposa, pois queria protegê-la. Para isto, atropelou e atingiu a perna do ladrão, que começou a atirar", contou Araújo.

Com os disparos, a vítima engatou a ré e fugiu sem ser atingido. Araújo e o soldado Leonardo patrulhavam pela Avenida Vital Brasil, quando ouviram os tiros. Eles conseguiram deter um dos assaltantes. "Estávamos perto e conseguimos detê-lo. Ele estava com o dinheiro nas mãos. Fizemos buscas, mas, o segundo ladrão não foi localizado", falou.

O suspeito detido foi levado ao Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos. Ele deverá ser submetido a uma cirurgia na perna, em razão dos ferimentos causados pelo atropelamento.

Quanto ao segundo suspeito, o homem detido não quis dar nenhum detalhe. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no distrito central da cidade.