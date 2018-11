Assaltante usa peruca para roubar relojoaria; mais três são presos na ação

Um fato curioso chamou atenção de policiais, após prenderem um grupo suspeito de roubar, nessa quarta-feira (21), uma relojoaria no Centro de Poá: um dos bandidos usou uma peruca. A Polícia Militar não soube informar se esta seria uma alternativa falha do ladrão em não ser identificado, já que o homem seria um foragido da Justiça por causa de um roubo cometido no passado.

Mais de 40 relógios, joias (anéis, correntes e pulseiras), quatro celulares e R$ 1.077 foram recuperados, além da apreensão de uma pistola de brinquedo e um carro usado durante o roubo.

O caso

Segundo a Polícia Militar, o assalto aconteceu pouco antes das 17 horas. Cinco ladrões entraram em uma relojoaria, localizada na Rua Marina La Regina, no Centro. Depois de render funcionários e clientes, o bando roubou objetos da loja e pertences pessoais.

Após os assaltantes fugirem, as vítimas conseguiram pedir ajuda. Policiais militares encontraram o veículo usado pela quadrilha trajegando na região central da cidade. Houve perseguição. A fuga só foi se encerrar na Avenida Ibar, no bairro Calmon Vianna.

Os bandidos ainda tentaram escapar da polícia, depois de acessarem a linha férrea, mas o cerco policial frustrou a ação.

Na ação, duas mulheres, de 22 e 28 anos, e dois homens, de 22 e 34, foram presos. O grupo responderá pelos crimes de roubo e associação criminosa.