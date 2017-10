Assaltantes são presos após roubo de moto e fuga por vielas no Jardim do Carmo

Duas pessoas foram presas pela suspeita de participar de um roubo. Os detidos e mais dois comparsas – ainda não identificados- empurravam uma moto, quando foram encontrados pela Polícia Militar (PM), no Jardim do Carmo, em Itaquaquecetuba. De acordo com a Polícia, o crime teria ocorrido minutos antes no Jardim das Oliveiras, Zona Leste de São Paulo.

A Polícia informou que as prisões ocorreram na noite desta terça-feira (3). O roubo ainda não tinha sido comunicado, porém, os policiais receberam a informação de que quatro homens empurravam uma moto com alarme disparado, na Rua Ubatuba, no Jardim do Carmo. Além disso, a denúncia dizia que os suspeitos tentavam interromper o sinal sonoro.

Em menos de dez minutos, os policiais seguiram ao local indicado e localizaram os suspeitos. Na ocasião, o quarteto iniciou fuga a pé pelas vielas do bairro, sendo que apenas dois foram alcançados e detidos. De acordo com a PM, um deles tem apenas 16 anos.

Depois disso, a polícia ligou e informou sobre a localização e prisão dos suspeitos. A vítima reconheceu-os como integrantes do bando que o roubo. E disse que foi roubado na Rua Doutor José Pereira Gomes, no Jardim das Oliveiras, Zona Leste da Capital. Segundo ele, o crime mal tinha sido comunicado à central da PM.

Outro caso

A PM também realizou durante a noite de terça outra ação. Desta vez, os policiais suspeitaram e abordaram um homem, no cruzamento da Estrada Cuiabá e a Rua Pedro de Toledo, no Jardim Caiuby. Na ocasião, o suspeito disse que o carro pertencia a mãe.

Os policiais foram ao endereço, no entanto, a mulher disse que o veículo não lhe pertencia. Na vistoria ao imóvel, a polícia localizou munições de revólver calibre 38 e pistola calibre 9 milímetros. O veículo tinha sido roubado no domingo (1º), em Mogi das Cruzes.