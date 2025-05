Associação Comercial de Mogi é invadida novamente e suspeito é preso em flagrante

A sede da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), no Centro da cidade, foi novamente alvo de invasão, na noite de quarta-feira (14), por volta das 23h30. Este novo episódio ocorre menos de sete meses após o último registro, que aconteceu em 28 de outubro de 2024. Nesta nova ação, um homem foi preso em flagrante ao tentar fugir pelo telhado, levando consigo um monitor que havia sido furtado minutos antes.



A tentativa de furto foi frustrada pela ação rápida de um segurança da empresa responsável pelo monitoramento do local, que foi acionado após o disparo do alarme da entidade.



Segundo a consultora jurídica da ACMC, a advogada Márcia Regina Shizue de Souza, que registrou o Boletim de Ocorrência (B.O.), o criminoso entrou na ACMC ao pular o muro de uma residência vizinha, que está desocupada. “Na tentativa de evitar ser flagrado pelas câmeras de segurança, ele desligou a caixa de energia da ACMC. Mas, o sistema de alarme da associação continuou funcionando e foi acionado assim que ele entrou o imóvel.”, diz Márcia.



A central de monitoramento identificou a atividade suspeita e enviou um segurança para verificar a situação. Ao chegar ao local, o profissional constatou sinais de arrombamento na caixa de energia elétrica, vidro quebrado na janela, além da presença do criminoso, que já havia subtraído um monitor e tentava escapar pelo telhado. “Ao perceber que ia ser pego, ele jogou o monitor, que ficou danificado”, conta a executiva da ACMC.



A Polícia Militar foi acionada imediatamente e chegou a tempo de deter o indivíduo ainda no interior do imóvel. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de plantão, onde permanece à disposição da Justiça.



“Agora, a ACMC está colaborando com as autoridades para o andamento das investigações. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, foram somente danos patrimoniais.”, conta Márcia.



No momento, a direção da entidade, sob a presidência de Fádua Sleiman, reforça que medidas adicionais de segurança estão sendo estudadas para evitar novos episódios do tipo. Além disso, nesta quinta-feira (15), a entidade enviou um ofício, assinado pela presidente, ao comandante do 17º BPM/M, tenente-coronel PM Alexandre Augusto Zakir para agradecer o apoio dado no atendimento à ação e solicitou reforço do policiamento na área central “haja vista a ocorrência de várias ações de vândalos e criminosos nos arredores do Centro da nossa Cidade”. “Essa formalização, por meio do ofício, busca não apenas prevenir novos episódios, mas também restabelecer o sentimento de segurança na região, considerada estratégica para o comércio, os serviços e a convivência urbana. A expectativa é que, com o reforço das ações conjuntas entre sociedade civil e forças de segurança, seja possível restaurar a tranquilidade no Centro”, ressalta Fádua Sleiman.