Ataque a tiros deixa uma pessoa morta e um ferido neste fim de semana no Casa Branca

Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outra ferida neste fim de semana, em Suzano. A suspeita é de que os dois casos tenham ocorrido no mesmo local. O fato ocorreu na Rua Ana Vagos Pereira, no Jardim Casa Branca. Segundo a Polícia Militar (PM), o sobrevivente está internado no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes investiga o caso.

As ocorrências foram registradas na noite deste sábado (11). O ataque que resultou em morte teria ocorrido às 20h50. O alvo dos tiros era um homem, de 52 anos. Ele foi vítima de uma emboscada preparada por quatro homens num carro escuro. Uma parte do crime foi flagrada pela população.

Na ocasião, as testemunhas viram o momento que a vítima chegou a correr por alguns metros, sendo novamente alvo de vários tiros. O resgate foi acionado, mas apenas constatou a morte. Os PMs, que atenderam ao caso, encontraram câmeras de monitoramento na via. Mas, os equipamentos não gravaram o crime. A perícia também esteve no local. Cápsulas foram recolhidas e deverão ser analisadas pela Polícia Técnico-Científica.

Antes de registrar o caso na Delegacia, os policiais foram avisados de que uma pessoa deu entrada no hospital da cidade. Ele foi baleado, mas recebeu alta médica. A Polícia não conseguiu colher detalhes sobre a ocorrência, porém, o projétil retirado foi levado e deverá ser confrontado ao do primeiro ataque. Até o momento, a polícia não tem mais informações sobre os casos.