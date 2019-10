Atendente é agredida por ex-companheiro no Jardim Aracaré

Uma atendente, de 18 anos, foi agredida com socos, puxões de cabelo, tapas e chutes, pelo ex-companheiro no Jardim Aracaré, em Itaquaquecetuba. A vítima foi levada para o Centro de Saúde (CS), onde foi medicada e liberada. O caso foi registrado na manhã de domingo (27).

De acordo com Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima conviveu com o agressor por dois anos. Desta relação tiveram uma filha, que atualmente tem dois anos. No entanto, estão separados há sete meses.

A atendente afirmou que estava na casa do ex-companheiro quando iniciou uma discussão por ciúmes. Em seguida ela foi agredida com socos, puxões de cabelo, tapas e chutes.

Na delegacia, ela foi informada sobre a solicitação de medidas protetivas.