Atendimento da GCM resulta em prisão de suspeitos e recuperação de moto roubada

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recuperou na noite do último sábado (22/03) uma motocicleta roubada e prendeu dois homens que estariam envolvidos no crime. A abordagem ocorreu no bairro Ramal São José após a equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) receber informações sobre o assalto que ocorreu momentos antes, na estrada dos Fernandes.

Por volta das 21h15, a vítima acionou a base da GCM Casa Branca, relatando que havia sido ameaçada e teve sua motocicleta Yamaha YBR, de cor preta, roubada por dois criminosos. De posse das características dos suspeitos, a equipe localizou os indivíduos em frente a uma adega. No momento da abordagem, um deles não obedeceu à ordem dos agentes e tentou fugir, subindo em um muro e acessando os telhados das casas vizinhas.

Diante da resistência, foi solicitado apoio e, após buscas, os guardas conseguiram capturar o suspeito no interior de uma residência próxima. Durante a abordagem, ele teria confessado a participação no crime e indicou onde havia escondido a motocicleta, que foi recuperada e devolvida ao proprietário.

Os dois foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Central, a dupla vai responder pelo crime de roubo. Um deles já tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de entorpecentes.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou o comprometimento da GCM em retirar criminosos das ruas. “Essa ação demonstra a seriedade do trabalho da nossa Guarda Municipal em garantir a segurança da população. A captura dos suspeitos e a recuperação do veículo reforçam nosso compromisso em coibir crimes e prender aqueles que ameaçam a tranquilidade dos suzanenses”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi ressaltou os investimentos contínuos na segurança pública e a continuidade do legado construído pelo seu antecessor. “A segurança sempre foi uma prioridade para Suzano, e estamos dando continuidade aos avanços deixados pelo sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi. Nossa GCM tem sido cada vez mais equipada e preparada para enfrentar o crime e proteger nossa população”, destacou.

A GCM de Suzano atende ocorrências e recebe denúncias pelo telefone (11) 4746-3297.