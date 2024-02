Atendimentos da Romu resultam no recolhimento de nove motocicletas

Atividades executadas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano resultaram no recolhimento de oito motocicletas irregulares que transitavam pelas ruas da cidade e mais uma que tinha queixa de roubo. Os veículos que rodavam em desacordo com as normas de trânsito foram levados ao pátio municipal ou à delegacia, por sua vez, a moto com queixa de crime foi devolvida ao dono. Todas as ocorrências foram atendidas pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O caso mais recente foi justamente o do veículo roubado. De acordo com a GCM, uma denúncia enviada na segunda-feira da última semana (12/02) revelou que dois indivíduos haviam abandonado uma motocicleta Honda CG Start, de cor vermelha, em uma área de mata próxima à rua da Granja, no bairro Cidade Boa Vista. Os guardas encontraram o veículo e, após consultar o emplacamento, confirmaram que se tratava de um produto de roubo. O contato com o proprietário foi realizado e a moto foi restituída.

Um dia antes (11/02), às 22h10, na rua Cacique, no Jardim Colorado, a Romu avistou um fluxo de pessoas próximo a um comércio local e duas motocicletas do modelo Honda Fan, pretas, estacionadas. Após consultar a numeração dos chassis, foi confirmado que as numerações estavam suprimidas, sendo então encaminhadas à Delegacia Central de Polícia.

Ainda no domingo, porém mais cedo, por volta das 2 horas, no Parque Santa Rosa, os agentes realizaram uma operação de bloqueio na estrada dos Fernandes devido a algumas reclamações sobre motociclistas realizando manobras perigosas. Durante a operação, foram emitidas multas de trânsito, fornecidas orientações aos condutores e quatro motocicletas foram recolhidas. As razões incluíam mau estado de conservação, condutores sem habilitação, condução de veículo sem os equipamentos obrigatórios e documentação vencida. A ação durou quatro horas e os veículos foram encaminhados ao pátio municipal.

Por sua vez, no último dia 7 (quarta-feira), desta vez no Jardim Margareth, os agentes circulavam pela rua do Campo quando se depararam com uma Honda Bros, branca, sem placa de identificação. Após abordagem, verificou-se que o motociclista não possuía permissão para dirigir. Já no dia anterior (06/02), por volta das 22 horas, durante patrulhamento na rua Armênio Simões da Silva, no Jardim Colorado, a Romu flagrou um homem em uma Honda CG, vermelha, sem equipamentos de segurança obrigatórios, além de estar sem setas de direção, faróis e o lacre da placa traseira. Tanto a CG quanto a Bros foram recolhidas para o pátio municipal.

O Secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, elogiou a atuação dos guardas e ressaltou a necessidade da realização de patrulhas. “As ocorrências atendidas confirmam os resultados positivos de nossas rondas e a competência da GCM na recuperação dos bens da população, isso sem contar que retiramos de circulação os veículos irregulares que, além de estarem em desconformidade com as regras de trânsito, podem ser usados para delitos, como roubos e furtos”, afirmou o chefe da pasta.