Atirador dispara em direção a grupo de amigos e atinge pescoço de homem em Ferraz

A polícia tenta identificar quem teria atirado na direção de um grupo de amigos e atingido um homem, de 26 anos, no pescoço. Ele está internado em observação, no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho. O crime aconteceu na Rua Alinda Maria Fernandes, na Cidade Kemel, em Ferraz de Vasconcelos.

A tentativa de homicídio ocorreu durante a noite desta quarta-feira (27). Os PMs foram para o local e encontraram a vítima caída no chão. O resgate já fazia o atendimento, quando a polícia chegou. Os policiais buscaram informações sobre quem teria atirado.

Aos PMs, a vítima disse que não viu nenhuma movimentação de pessoas estranhas, ou a passagem de algum carro ou moto pela via onde ocorreu o crime. Disse também que ouviu somente o barulho de um tiro e, em seguida, o sangue escorrendo pelo corpo.

O local do crime foi preservado para que peritos pudessem analisar, ou encontrar, alguma prova que levasse à identificação do responsável pelo tiro. O caso deve ser investigado pelo 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Margarida, uma vez que tentativas de homicídio são investigadas pelo distrito policial mais próximo.