Autônoma é presa após agredir marido e atear fogo em veículo

Uma autônoma, de 28 anos, foi presa por suspeita de agredir o marido e atear fogo em um veículo no Parque Residencial Samambaia, em Suzano. O caso foi registrado, neste domingo (8), na Delegacia Central.

Por volta das 18h20, policiais receberam chamado para atender uma ocorrência sobre briga de casal na Rua Joaquim Marques de Queiroz. No local, encontraram o casal. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a mulher ingeriu bebida alcoólica, discutiu com o marido, e durante a briga pegou uma faca para agredi-lo. No entanto, a vítima se defendeu e houve agressões dos dois lados.

Encerrada a briga, a suspeita quebrou os vidros do veículo da vítima, que estava estacionado na garagem da casa. Em seguida ela ateou fogo no carro.

A vítima informou que tem um relacionamento com a suspeita há cerca de 10 anos e, juntos, têm dois filhos. Além disso, a vítima disse que ela costuma ingerir bebida alcoólica e, ultimamente, tem usado crack.

Tanto a vítima quanto a suspeita foram levados para o Pronto-Socorro (PS) de Suzano, onde receberam atendimento médicos e foram liberados.

Diante dos fatos, a suspeita foi presa em flagrante.