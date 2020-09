Autônomo é agredido dentro de salão de beleza em Suzano

Um autônomo, de 58 anos, foi agredido dentro de um salão de beleza em Suzano. A vítima teve ferimentos leves, mas foi medicada no Pronto-Socorro (PS) e liberada. O caso foi registrado, na última sexta-feira (28), na Delegacia Central.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 11h30, a vítima foi até um salão de beleza, onde corta o cabelo, quando foi empurrado por um suspeito. A vítima caiu no chão e foi agredida com chutes. De acordo com o autônomo, o motivo da agressão foi homofobia.

Segundo a vítima, na noite anterior da agressão recebeu mensagens do celular do cabeleireiro. “Recebi mensagens de madrugada. Mas não parecia ser ele. As mensagens eram de homofobia”, relata.

No dia seguinte, na sexta-feira, o autônomo decidiu ir até o salão para falar com o cabeleireiro. De acordo com a vítima, o cabeleireiro disse que foram colegas dele que enviaram as mensagens. Neste momento, um homem, que estava no salão, começou a agredi-lo. “Corto meu cabelo lá há quatro anos. Fui perguntar para ele sobre as mensagens e um jovem começou a me bater. Ninguém me defendeu, nem mesmo o cabeleireiro”, lamenta.

Conforme consta no B.O., a Polícia Militar (PM) esteve no local. No entanto, ninguém foi detido.

O autônomo fez exame no Instituto Médico Legal (IML) e aguarda os resultados.