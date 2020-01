Autônomo é assassinado com 19 facadas dentro de carro na Estrada do Areião

O autonômo Maximilliano Gonçalves da Silva, de 40 anos, foi assassinado a facadas na Estrada do Areião, no Jardim Maitê, em Suzano, durante o sábado, 25. Peritos da Polícia Científica identificaram, ao menos, 19 perfurações, sendo a maioria na região do tórax da vítima.

O DS apurou que Silva foi violentamente atacado e deixado para morrer dentro de um carro. O veículo tinha danos na parte da frente e de trás, o que indica que a vítima tentou buscar socorro e acabou batendo no muro de duas residências. O resgate chegou a ser acionado, mas só confirmou o óbito.

Policiais foram enviados à região. Até então, a polícia tinha apenas informações quanto ao assassinato e a batida em duas casas, porém, descobriram, a partir de uma ligação para a esposa da vítima, que, na sexta-feia, 24, ele se envolveu em um acidente de trânsito sem vítimas. E que o motorista do outro veículo estaria cobrando-o para sanar os danos. A reportagem apurou ainda que esse indivíduo citado é morador do Jardim Maitê, mas não foi localizado pelos policiais.

Agora, a polícia quer saber se tal pessoa mencionada tem relação com o crime. Investigadores devem retornar ao local do crime, nesta semana, para buscar por mais informações da morte violenta. A princípio, os indícios levam a crer que a vítima tentou se defender do ataque. Isso porque, além das facadas na região do tórax, ele foi atingido no antebraço e mão, em uma possível reação para se proteger.

O caso segue sob investigação.