Autônomo é preso após agredir e xingar mãe de 75 anos em Poá

Policiais militares (PMs) prenderam um autônomo, de 53 anos, após agredir a mãe idosa, de 75 anos, em Poá. O crime aconteceu na Rua Constantino E. Sciuba, no Jardim Medina. De acordo com a Polícia Militar, vizinhos relataram que essa não era a primeira vez que a vítima era tratada com violência verbal e/ou física. O caso aconteceu na terça-feira, dia 27. A informação, porém, foi divulgada nesta quinta-feira (29).

A Polícia Militar recebeu informação de que uma idosa teria sido agredida pelo filho. Relato apontava ainda que os envolvidos eram conhecidos do meio policial, já que outros chamados sobre o mesmo fato teriam sido realizados no passado.

Quando chegaram ao local, os policiais entraram a idosa com os cabelos e roupas sujas, com o que parecia ser molho de tomate. Ela revelou que o filho estaria dentro da casa. Em seguida, os agentes e viram o suspeito tentando fugir.

Depois de ser preso, o homem negou que tivesse agredido a mãe. Sobretudo, vizinhos relataram o contrário. Segundo as testemunhas, o autônomo sempre foi violento com a mãe, inclusive a agredido em outras ocasiões.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o suspeito à Delegacia. Lá, ele foi autuado e responderá pelos crimes de violência doméstica e injúria.

A Polícia Civil enviou à Justiça pedido de medida protetiva, em desfavor do autônomo.