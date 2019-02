Auxiliar de enfermagem é presa por 'atrair' motoristas para namorado roubá-los

Três pessoas foram presas nessa terça-feira à noite (19) por suspeita de realizar assaltos, em Ferraz de Vasconcelos. Os alvos principais do grupo eram motoristas de aplicativo. De acordo com a Polícia Militar, uma auxiliar de enfermagem, de 30 anos, era a responsável por 'atrair' motoristas para que, deste modo, o namorado e o comparsa roubarem pertences pessoais, dinheiro, entre outros itens de valor.

A série de roubos cometida pelo grupo veio à tona, depois que policiais estranharam o fato de dois homens estarem caminhando de forma rápida, com um saco de lixo veicular. Com a chegada dos agentes da PM, os homens se separaram e seguiram para regiões distintas na Vila Sofia.

O primeiro a ser capturado jogou um celular no telhado de uma casa. Simultaneamente, o segundo suspeito foi detido com uma faca na cintura e, também, tentou dispensar objetos. Na ocasião da abordagem, os policiais souberam que ambos haviam participado de um roubo, inclusive estariam com dinheiro, cosméticos e o celular de uma motorista de aplicativo de corrida.

Um detalhe dado por um dos ladrões foi crucial para dar fim a onda de assaltos contra motoristas de aplicativo na cidade: a participação de uma auxiliar de enfermagem.

Segundo a polícia, o suspeito admitiu que a namorada solicitava corridas, por meio de um aplicativo de celular, para que pudessem roubar motoristas. A mulher foi encontrada no imóvel do suspeito. Ela confessou a participação nos crimes.