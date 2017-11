Auxiliar de escritório morre em acidente entre moto e caminhão no Centro de Suzano

Um auxiliar de escritório, de 36 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira em um acidente entre moto e caminhão no Centro de Suzano. Ele conduzia a motocicleta, quando foi atingido por um caminhão, que vinha na contramão. A companheira da vítima, que na hora estava na garupa da moto, saiu ilesa do local.

Por volta das 03h30, policiais militares da 1ª Companhia de Suzano foram chamados Via Copom para atender um caso de acidente de trânsito. De acordo com a polícia, o motorista do caminhão informou que o fato iniciou quando ele estava parado em um semáforo, localizado no cruzamento entre a Rua Doutor Prudente de Moraes (SP-66) e a Avenida Armando de Salles de Oliveira, sentido Poá. O caminhoneiro teria decidido ultrapassar outros dois veículos que permaneciam em sua frente mesmo o sinal estando aberto. Ele então seguiu na contramão e chocou-se com o motoqueiro, que dirigia sentido estação de Suzano.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia estiveram no local por cerca de 40 minutos, trabalhando no caso.

A mulher que acomphava a vítima na moto afirmou que não observou nenhum veículo parado no semáforo, contradizendo o que o autor alegou. Em pesquisa no sistema, a polícia identificou que o caminhão tinha licenciamento e multas atrasadas, que passavam de mais de R$ 5 mil.

O caminhoneiro foi encaminhado para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado.