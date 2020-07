Ave ameaçada de extinção e outros 12 pássaros são resgatados no Jardim Restinga

Um pássaro do tipo curió, espécie ameaçada de extinção, e outras 12 aves foram resgatadas neste sábado, 4, no Jardim Restinga, Distrito de Palmeiras, em Suzano. Os animais estavam presos em gaiolas, e foram encontrados numa residência. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o dono do imóvel foi multado em R$ 11 mil.

Policiais ambientais encontraram as aves durante atendimento a uma solicitação de descumprimento de embargo. Parte dos animais já puderam ser vistos no lado externo da casa. Três aves, sendo um trinca-ferro, um azulão e um coleirinha.

Os PMs, ainda, encontraram mais quatro aves na varanda da residência. Dentre elas estava o curió, espécie ameaçada de extinção. Segundo a polícia, buscas foram feitas no interior da casa, onde mais animais foram encontrados.

Todos os pássaros foram resgatados e, depois de passarem por exames, irão ser soltos no Parque do Tietê. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Ainda segundo a polícia, o autor foi multado em R$ 11 mil, por ter aves nativas em cativeiro e sem a devida autorização dos órgãos competentes