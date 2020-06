Avião de pequeno cai em valeta após decolagem em Biritiba Mirim; não há feridos

Um avião de pequeno porte caiu numa valeta na Estrada do Minami, em Biritiba Mirim, durante a manhã desta quarta-feira, 24. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, os ocupantes não ficaram feridos.

Três viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para atender ao caso. No local, porém, os militares observaram que ninguém havia ficado ferido, tampouco havia riscos de que a aeronave pudesse explodir devido aos danos.

Segundo os bombeiros, o avião caiu após tentar fazer uma decolagem, no aeroclube da cidade.