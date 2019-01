Avô de 70 anos é suspeito de abusar do neto de 5 anos em Suzano

Um avô, de 70 anos, é suspeito de abusar sexualmente de seu neto de 5 anos na noite de sexta-feira (25), em Suzano.

A denuncia foi feita pela avó do menino, que após buscar o neto na casa do ex-marido (avô do menino) e notar o nervosismo do suspeito, se deparou com uma foto de um órgão genital em seu celular, que havia deixado com o neto.

Ao questionar a criança sobre a foto e sobre o que teria acontecido, o menino contou para a avó que o suspeito colocou o órgão genital em seu rosto e ejaculou, e que em seguida o despiu colocando o de bruços na cama ameaçando cortar a sua perna com um facão caso ele gritasse.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

De acordo com os relatos no Boletim de Ocorrência (B.O), a criança chegou a apanhar do avô nessa situação.

A Policia Militar (PM) foi acionada e ao entrar na residência do suspeito, encontrou um facão preto embaixo do colchão.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao suspeito.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Polícia (DP) Central de Suzano.

O delegado de plantão apreendeu o facão e as roupas que o menor de idade usava no momento dos fatos.

Ainda segundo com o B.O, houve elementos suficientes para a prisão do avô da criança.