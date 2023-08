Bala de borracha acerta olho de jovem durante comemoração de jogo em Mogi

Um jovem de 22 anos foi atingido por uma bala de borracha durante a transmissão da classificação do São Paulo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (16), na Rua Narciso Lucarine, região central de Mogi das Cruzes.

O jogo era transmitido em um telão e a vítima estava próxima de outras pessoas que acompanhavam a partida. Segundo o Boletim de Ocorrência, tudo aconteceu por volta das 23 horas. Amigos da vítima disseram que uma viatura não identificada teria parado no local e disparado balas de borracha.

O jovem foi atingido no olho esquerdo e começou a sangrar. As testemunhas, então, estancaram o sangue com uma camisa e acionaram um carro de aplicativo para socorrer o rapaz.

A vítima foi levada para a Santa Casa de Mogi e, segundo o Boletim de Ocorrência, precisa passar por avaliação mais precisa, mas há risco de o jovem perder a visão. A bala que atingiu o jovem empurrou o globo ocular e foi retirada do rosto do jovem.

O projétil foi apreendido e passará por perícia. De acordo com o documento, há câmeras de monitoramento da Prefeitura no local, que podem ajudar nas investigações. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança informou que a Rondas Ostensivas Municipais, da Guarda Municipal de Mogi, foi acionada ao local da ocorrência “para atender diversas reclamações, como via obstruída, aglomeração, pancadão e tráfico de entorpecentes”.

Sobre o disparo, a pasta citou o Boletim de Ocorrência aberto e afirmou que a Polícia Civil “realizará as investigações cabíveis para apurar as circunstâncias”.

“A Secretaria Municipal de Segurança ressalta que a Guarda Municipal passa por um rigoroso processo de formação e treinamento permanente. O protocolo de atuação segue a legislação vigente sobre a atuação das forças de segurança”, informou a Prefeitura.

O DS entrou em contato com a Polícia Militar para saber se a corporação atendeu a ocorrência, mas a corporação não respondeu aos questionamentos feitos pelo e-mail de imprensa do jornal.