Baleado durante culto em 2018, pastor é preso com fuzil falso, colete e revólver

Atualizado às 15h38

Um pastor foi preso com armas, munições, colete à prova de balas e uma réplica de fuzil nesta quarta-feira, 8, na Estrada Ken Saito, região do Cocuera, em Mogi das Cruzes, segundo informações iniciais da Polícia Militar. Em novembro de 2018, o suspeito preso foi alvo de um atentado a tiros durante um culto evangélico . À época, o ataque foi transmitido ao vivo pelas redes sociais.

Na ação, foram apreendidas duas armas falsas, sendo fuzil e uma pistola, dois carregadores de pistola nove milímetros e cinco munições do mesmo calibre, além de um revólver calibre 32 e um colete balístico.

A prisão do suspeito aconteceu após denúncia anônima. O relato dizia que um indivíduo estaria pulando o muro de sítios locais em posse de uma arma. No local, policiais encontraram viaturas do resgate e detiveram o suspeito.

Segundo a polícia, o homem foi encaminhado ao setor de psiquiátrico do Hospital Luzia de Pinho Melo. O caso está em andamento no 1° Distrito Policial (DP) da cidade.

O DS tenta contato com a defesa do preso.

Atentado

Em novembro de 2018, o pastor foi alvo de um atentado a tiros durante um culto evangélico. O crime foi transmitido pelas redes sociais da igreja. Na época, o atirador foi preso pela Polícia Militar ao ser contido por fiéis.