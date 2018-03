Bandido assalta comércio pela 2ª vez e ameaça funcionários no Centro de Suzano

Pela segunda vez, um bandido roubou o mesmo comércio na Rua Felício de Camargo, no Centro de Suzano. Desta vez, o criminoso ameaçou funcionários dizendo que voltaria para assassiná-los, caso registrassem queixa. Neste assalto, o ladrão fugiu levando R$ 1,2 mil e um telefone celular.

O fato ocorreu nesta quarta-feira (28). A ação foi filmada por câmeras de monitoramento. As imagens foram entregues para investigadores da Delegacia Central, que deverão investigar o caso para tentar identificar o criminoso.

Caso

O assalto foi por volta das 17h45. O ladrão entrou no estabelecimento e roubou o dinheiro do local e o celular de uma funcionária. No documento policial, as vítimas frisam que o criminoso afirmou que “marcou a face de todos e voltaria para assaltar novamente. Se fosse feito registro da ocorrência, iria atirar em todos”.

Até o fechamento desta edição, a polícia não sabia sobre o paradeiro do criminoso.