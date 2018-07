Bandido atira e fere jovem no abdômen durante baile funk no Boa Vista

Um jovem, de 18 anos, foi baleado à queima roupa durante um baile funk no Cidade Boa Vista, em Suzano. O disparo atingiu o abdômen do rapaz. Ele está internado no hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Até o momento, a polícia não tem pistas quanto à identificação do atirador. E quais circunstâncias levaram a atirar em um local com grande concentração de pessoas.

O crime foi durante a manhã desse domingo, dia 15. A Polícia Militar foi ao local, mas não localizou nenhuma testemunha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou o rapaz. Ele foi levado diretamente à unidade hospitalar de Itaquá.

As investigações se iniciaram. Mas, até o momento, ainda não há detalhes quanto ao atirador. A polícia busca confirmar se o bandido também frequentava o baile funk, ou se teria ido ao local com intenção de matar o jovem ou outra frequentador.

O ataque ao jovem vai ser investigado por policiais do 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista, responsável por analisar crimes da região Norte da cidade.

Estado de saúde

A reportagem enviou questionamento quanto ao estado de saúde da vítima ao Estado. No entanto, até a publicação deste texto, a resposta não havia sido enviada.