Bandido atropela policial militar após não parar em blitz no Centro de Suzano

Um policial militar foi atropelado ao tentar parar um veículo, na Rua Nove de Julho, no Centro de Suzano. O fato ocorreu durante a tarde desse domingo (18). O PM atingido teve ferimentos leves, mas não deve ter sequelas resultantes ao acidente.

A PM disse que buscas foram realizadas, mas o bandido não foi identificado. Filmagens de câmeras de monitoramento de comércios poderão ajudar a polícia a ter noção sobre qual rota de fuga foi utilizada pelo suspeito. O caso é tratado como tentativa de homicídio qualificado.

Atropelamento

O policial foi atropelado na altura do número 618, da Rua Nove de Julho. A via é uma das principais do quadrilátero central. Nesse domingo, os policiais faziam uma blitz, com o objetivo de verificar possíveis carros produto de furto ou roubo, bem como para reduzir índices criminais.

Segundo a polícia, o bandido estava em um Fiat Uno, com os vidros escuros. Ele chegou a reduzir a velocidade ao ver a blitz. Quando se aproximou do policial, o suspeito acelerou e o atingiu o lado esquerdo da vítima. Uma testemunha, além de outro PM, presenciou o atropelamento.

A PM informou que o suspeito tem entre 25 e 30 anos. Ao atropelar o policial, o bandido chegou a abaixar-se. A hipótese é que ele acreditou que seria alvo de tiros realizados, que não ocorreram.

O caso segue sob investigação da Delegacia Central. Não há informações sobre o paradeiro do suspeito.