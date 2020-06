Bandido é baleado depois de roubar mulheres no Dona Benta

Um bandido foi baleado durante confronto com policiais militares (PMs) no Jardim Marcelo, em Itaquaquecetuba, durante este domingo, 21. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso é suspeito de roubar duas mulheres na Avenida Francisco Marengo, no Dona Benta, e participar de outro crime em Itaquá.

O carro e a moto, que haviam sido roubadas, foram encontrados pelos policiais no cruzamento das ruas Joinville e Ladainha, no Jardim Marcelo. Houve perseguição.

Na fuga, os bandidos atiraram contra os policiais. Houve reação. Mesmo após a troca de tiros, os ladrões continuaram a fugir.

A dupla retornou ao carro roubado e seguiu até a Rua Igrapiuna, próximo do local onde houve o confronto.

Segundo a PM, um dos bandidos foi baleado e invadiu uma casa. Com o apoio do helicóptero Águia, o indivíduo foi capturado. O comparsa dele escapou.

De acordo com a polícia, as vítimas reconheceram o indivíduo baleado como sendo um dos autores. O caso está sendo registrado na Central de Flagrantes de Itaquaquecetuba.