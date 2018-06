Bandido é preso com revólver de mira holográfica

Durante operação contra o narcotráfico, policiais militares (PMs) prenderam um bandido e apreenderam um revólver em Itaquaquecetuba. O diferencial, desta vez, é que a arma tinha uma mira holográfica. Além disso, a polícia acredita que este indivíduo seja integrante de uma quadrilha que age em assaltos a cargas e motos.

A prisão foi na madrugada de domingo (10), na Rua Ilhéus, na Vila Virginia. Os PMs foram ao local para verificar denúncias sobre o livre comércio de drogas. No momento que faziam o cerco na região, os policiais viram um indivíduo correr e entrar numa residência.

A atitude despertou suspeita e os PMs foram verificar. Na ocasião, o pai do suspeito permitiu que entrassem no imóvel e fizessem buscas. Em um dos cômodos, foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições. A arma tinha uma mira holográfica, a qual permite uma maior precisão em disparos a longa distância.

Na delegacia, os policiais descobriram que o suspeito era citado em denúncias relativas a assaltos de carga e motocicletas na cidade.

Segundo a PM, o homem, porém, irá responder por porte ilegal de arma de fogo. Agora, a possível participação em outros delitos deve ser apurada pela Polícia Civil.