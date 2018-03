Bandido em fuga atropela GCM e causa acidente com dois mortos na Mogi-Dutra

Duas pessoas morreram depois de um bandido em fuga provocar um grave acidente, no quilômetro 36, da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, em Arujá, durante a tarde desta quinta-feira (15). Segundo as primeiras informações, antes de causar as mortes, o suspeito atropelou um Guarda Civil Municipal (GCM).

A fuga se iniciou na Estrada Santa Isabel. O veículo do suspeito, um Ford EcoSport, não parou numa blitz. Um GCM tentou pará-lo, mas foi atropelado. A vítima foi levada às pressas ao Hospital Santa Marcelina, mas não corre risco de morte. O agente municipal participava de uma ação conjunta da GCM com a Polícia Civil.

Após o fato, o suspeito fugiu sentido Arujá. A perseguição envolveu viaturas da GCM, Polícia Civil e Polícia Militar (PM). O bandido somente parou, depois de invadir a pista contrária, na Mogi-Dutra, no trecho de Arujá, e colidir de frente a um VW Gol. O motorista do veículo atingido morreu na hora. Um adolescente foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos depois.

Segundo a polícia, o suspeito teve apenas escoriações. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.