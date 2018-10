Bandido em fuga perde controle e bate de frente a poste

Um bandido colidiu de frente a um poste de iluminação, durante perseguição, nesse domingo (28), em Itaquaquecetuba. A fuga durou pouco mais de cinco minutos. O ladrão andou aproximados 4 quilômetros. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito roubou um carro no Cidade Kemel. Policiais patrulhavam pela Estrada Mario Covas, quando encontraram com o veículo. Foi a partir daí que a perseguição se iniciou. A cada bairro que o ladrão passava, em fuga, os policiais transmitiam a possível trajetória da fuga.

Um grande cerco foi montado na cidade. Quando o suspeito chegou ao bairro Estação, os policiais conseguiram evitar que ele seguisse para outra cidade. Assim, ao passar por uma passagem sob a linha férrea, na Avenida Fernando Vasconcelos Rossi, o ladrão perdeu o controle e bateu em um poste de iluminação.

Apesar do acidente, o suspeito não teve nenhum ferimento grave. Além disso, os policiais acharam com o bandido um revólver carregado. O veículo, no qual ele dirigia, ficou com a frente destruída. O homem foi autuado em flagrante por roubo.