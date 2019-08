Bandido encapuzado assassina homem e fere outro no Parque Maria Helena

Atualizado às 11h33

Um homem foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros, no final da noite dessa quinta-feira, 30, na Rua Albert Fink, no Parque Maria Helena, em Suzano. O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes vai assumir a investigação.

O atentado contra as vítimas ocorreu por volta das 23h55. Um bandido encapuzado se aproximou e, primeiro, atirou em Felipe Henrique Santos, de 30 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já a segunda vítima foi atingida na perna e socorrida ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Em nota, a Prefeitura disse que o homem foi atingido nas pernas. Ele segue em observação e deve passar por avaliações ortopédica e vascular. "Novos exames também serão realizados", afirmou a nota.

Segundo apurou a reportagem do DS, as vítimas estavam bebendo na calçada, próximo a um bar. Não há ainda qualquer relação de que o ataque tenha sido provocado por alguma desavença ocorrida no estabelecimento.

Preliminarmente, a polícia considera o sobrevivente do atentado como peça chave, para identificar o atirador encapuzado. Até o fechamento deste texto, os policiais buscavam pistas para poder elucidar o crime.