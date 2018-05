Bandido reage à prisão e é baleado no braço ao tentar pegar arma de PM em Ferraz

Um bandido, de 19 anos, foi baleado no braço após reagir à prisão e tentar pegar a arma de um policial militar em Ferraz de Vasconcelos. Na ocasião, os policiais encontraram com o indivíduo R$ 591 e um celular roubado. Quanto ao motivo da reação, o jovem disse que não podia ser preso, pois estava de liberdade assistida - medida aplicada a adolescentes autores de infração penal, ou que apresentam desvio de conduta.

Depois de ser atingido, o jovem foi levado ao hospital Dr. Osíris Florindo Coelho, passou por cirurgia e está detido sob escolta policial. Agora, ele deverá ser autuado por resistência e receptação de produto roubado.

De acordo com a polícia, a abordagem que antecedeu ao fato foi nessa sexta-feira (25), na Rua Mário Bergamo, na região do bairro Cidade Kemel. Depois de abordar o suspeito, os policiais descobriram que ele tinha passagens na Justiça. Portanto, o questionaram qual seria a origem do dinheiro, e como teria conseguido o celular.

Na alegação, o indivíduo disse que o dinheiro era para o aluguel, mas, os policiais descobriram que ele continua morando com a família em casa própria. Ao pesquisar o Imei (identidade internacional de equipamento móvel), os policiais descobriram que o celular era roubado. Foi justamente após essa confirmação que foi dada voz de prisão, dando a sequência à reação e ao disparo.

Mesmo baleado, o jovem correu para o interior de uma comunidade. No entanto, um rastro de sangue acusou o trajeto percorrido. Em seguida, ele foi socorrido pelo resgate.

A ocorrênciafoi registrada na Delegacia Central da cidade.