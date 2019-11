Bandido se passa por passageiro e rouba motorista de ônibus no Jardim Brasil

Um motorista da linha municipal de Suzano foi roubado e ameaçado por um criminoso na quinta-feira à noite, 31. O assalto aconteceu no embarque do suposto passageiro na Rua Valdir Ferreira de Jesus, no Jardim Brasil, região do Distrito de Palmeiras. A Polícia Civil investiga o caso.

A vítima, que faz o trajeto da linha 1188, disse, em depoimento à Polícia Civil, ter parado em um ponto de ônibus, por volta das 22 horas, para o embarque de um passageiro. Tal homem logo retirou uma faca da cintura e anunciou o assalto.

Em poucos instantes, o criminoso pegou R$ 107,40, que seria o dinheiro das viagens da noite. Também roubou o celular do motorista, dois cartões bancários, a carteira de habilitação (CNH), além de R$ 30.

Depois de pegar os dinheiro e itens pessoais do motorista, o ladrão desceu do ônibus e fugiu. No boletim, a vítima apontou que o criminoso estava vestido de calça jeans e moletom preto. Disse ainda que o bandido era branco e media cerca de 1,80 metro.

Investigação

Por ser um crime na região Sul da cidade, o caso será investigado por policiais do 1° Distrito Policial (DP) de Palmeiras. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia localizado o criminoso.