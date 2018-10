Bandido usa chave de fenda para ligar e furtar carro

Perseguição a um carro furtado terminou com a prisão de um suspeito, nesta sexta-feira (5), no Jardim do Carmo, em Itaquaquecetuba. De acordo a Guarda Civil Municipal, o bandido teria usado uma chave de fenda para abrir e ligar o veículo.

O local do furto não foi divulgado. Agentes municipais relataram que encontraram o veículo passando no contra-fluxo da Rua Mogi das Cruzes, no Jardim Valparaíso. Ao vê-los, o suspeito iniciou uma fuga. O suspeito abandonou o carro na Rua Suzano, e correu para o interior de uma comunidade. Ele, porém, não foi muito longe e foi detido.

Segundo a corporação, os agentes verificaram o veículo e notaram que o carro estava na 'ligação direta'. Para tal, o bandido usou uma chave de fenda para dar partida. Também notaram que o rádio e o estepe haviam sido levados. A suspeita é que os itens tenham sido colocado em um Ford Ka, que acobertou a ação.

O caso será registrado na Delegacia Central.